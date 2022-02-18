جمعية الإدارة الصحية تقيم برنامج مهارات العلاقات العامة

ضمن الشراكة مع مكتب الجمعية السعودية للإدارة الصحية

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مكتب الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالرياض، ومجموعة أبعاد المعرفة التجارية؛ أقيم البرنامج التدريبي "مهارات العلاقات العامة وفن إتيكيت البروتوكول" الذي قدمه الإعلامي الكويتي المعروف بركات الوقيان.

وتناول أبرز مهارات العلاقات العامة وفن مخاطبة الجمهور وأهمية لغة الجسد، والتعامل مع كبار الشخصيات وبروتوكولات أنظمة العمل في المراسم الحكومية واستخدام الإتيكيت في التعاملات الرسمية.

يذكر أن البرنامج التدريبي هو باكورة البرامج التدريبية للتعاون المشترك بين مكتب الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالرياض، ومجموعة أبعاد المعرفة التجارية، وسط حضور نخبة من القياديين في العلاقات العامة وضباط المراسم في القطاعين العام والخاص.



