الهند تسجّل 18088 إصابة جديدة و264 وفاة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الهند 18 ألفاً و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد، إلى 10 ملايين و374 ألفاً و932 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 264 حالة وفاة جديدة؛ ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة، إلى 150 ألفاً و114 شخصاً.