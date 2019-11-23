أهالي "محايل" يمهدون مدخل المركز الترابي على حسابهم الخاص

بعد مناشدات عدة بتمهيده وسفلتته.. ولا تجاوب

بعد تجاهل الجهات الحكومية طلباتهم حسَّن أهالي مركز "خلال" التابع لمحافظة محايل عسير جزءًا من المدخل الذي يعزلهم عن العالم الخارجي أثناء الأمطار، ويفصلهم عن الجهات الحكومية، وذلك بالجهود الذاتية على حسابهم الخاص.

وبحسب مصادر "سبق" من أهالي المركز، فإن هذا العمل تم بجهودهم الذاتية بعد الكثير من المناشدات التي تقدموا بها لسفلتة المدخل، وجعله مؤهلاً للسير؛ وذلك لأن ذلك المدخل الترابي هو الصمام والمعبر الوحيد بين المركز والمدارس والمستشفيات وسائر الجهات الحكومية التي يقصدها أهالي المركز بصورة يومية.

واضطر الأهالي لجمع قرابة 50 ألف ريال لإصلاح المدخل الوعر الذي لا يتجاوز ثلاثة كيلومترات، ولا يزال يحتاج لمبالغ إضافية حتى يتمكنوا من الذهاب لمدارسهم وأعمالهم بسهولة ويسر، وذلك في ظل مساهمة خجولة من الجهات الحكومية المعنية بآليتين فقط، إحداهما تتبع وزارة النقل، والأخرى لبلدية قنا.

وناشد الأهالي المعنيين في وزارتَيْ النقل والشؤون البلدية إتمام العمل، وأشاروا إلى أن الدولة تعطي الطرق أعلى اهتمام؛ ولاسيما أنه الطريق الوحيد للمركز الآهل بالسكان.