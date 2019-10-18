فيديو .. هذا ما تم إنجازه لقطاع الإسكان عقب 3 سنوات من حديث ولي العهد

تحديات نسبة التملك جاوزت 62 % بحسب "الإحصاء"

تداول عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو احتوى على مقابلة بثت عام 2017 لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلالها عن الإسكان والتحدي لتحقيق الطموح برفع نسبة تملك المواطنين للسكن.

وأشار سمو ولي العهد خلال المقابلة التي بثت عام 2017م إلى أن المحافظة على النسبة التي كانت في ذلك الوقت 47 % يعد إنجازًا بحد ذاته؛ غير أن التحدي والإصرار والطموح هو الأمل في رفع تلك النسبة وزيادتها، مع تأكيده أنه سيكون هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية المجانية ضمن برامج الإسكان، فضلاً عن أنه سيكون هناك ما يفوق مليون وحدة سكنية ميسرة لتملك المواطنين.

وبعد النتائج التي تحققت بقيادة وزير الإسكان ماجد الحقيل الذي قبل التحدي وحرص على تنفيذ توجيهات القيادة، وصفه متابعون لحسابات مواقع التواصل ومهتمون بالإسكان بـ"الرجل المنجز" عندما حقق المعادلة الصعبة من خلال ما تم تحقيقه منذ مقابلة سمو ولي العهد عام 2017 وإلى 2019، حيث ارتفعت نسب تملك المواطنين إلى 62 % بحسب الإحصائية الأخيرة للهيئة العامة للإحصاء.

وحققت الوزارة تلك النسبة من خلال برامج وزارة الإسكان المتنوعة، والتي أسهمت في تحقيق أرقام قياسية، ففي خلال ثلاث سنوات بلغ عدد الأسر التي سكنت منزلها في الساعة الواحدة أربع أسر، مواصلاً الوزير التحدي لتحقيق النتائج والأهداف التي تطمح لها القيادة لضمان العيش الرغيد للمواطن واستقراره ورفاهيته.