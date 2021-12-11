خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 250 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2087496 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 23965؛ فيما تم تسجيل 615 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي الحالات إلى 2054696 حالة.