أمانة الرياض: 5 أهداف رئيسة يحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق

قالت: أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها

أكدت أمانة منطقة الرياض أن 5 أهداف رئيسة سيحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق الذي تعمل أمانة منطقة الرياض على إصداره خلال الأسابيع المقبلة، أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها.

وأضافت، من تلك الأهداف: حماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة من التجاوزات الناتجة عن بعض الأعمال المدنية، وتنظيم مواقع الحفر في أرجاء المدينة، وتحييد مسؤولية الجهات الخدمية عنها، وتمديد العمر الافتراضي للطرق والشوارع بعد صيانتها.

وكذلك توضيح منظومة العلاقات بين الأطراف كافة ذات العلاقة بالأعمال الميدانية وبث مزيد من التنظيم في تسلسل الإجراءات وربطها بكفاءة ودقة الإنجاز إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع الأعمال المدنية وضمان الجودة في الأعمال المنفّذة.

أمانة الرياض الرياض

1

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 08:40 AM

قالت: أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها

أمانة الرياض: 5 أهداف رئيسة يحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 438

أكدت أمانة منطقة الرياض أن 5 أهداف رئيسة سيحققها الدليل الإجرائي لحفريات الطرق الذي تعمل أمانة منطقة الرياض على إصداره خلال الأسابيع المقبلة، أحدها تمديد العمر الافتراضي لطرقات وشوارع العاصمة بعد صيانتها.

وأضافت، من تلك الأهداف: حماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة من التجاوزات الناتجة عن بعض الأعمال المدنية، وتنظيم مواقع الحفر في أرجاء المدينة، وتحييد مسؤولية الجهات الخدمية عنها، وتمديد العمر الافتراضي للطرق والشوارع بعد صيانتها.

وكذلك توضيح منظومة العلاقات بين الأطراف كافة ذات العلاقة بالأعمال الميدانية وبث مزيد من التنظيم في تسلسل الإجراءات وربطها بكفاءة ودقة الإنجاز إضافة إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع الأعمال المدنية وضمان الجودة في الأعمال المنفّذة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمانة الرياض الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020