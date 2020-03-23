أمانة الطائف تُعقم محل "الباصق على الكمامة والعملة المعدنية"

ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة حيال منع انتشار "كورونا"

تخذت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية "شرق"، الإجراءات الاحترازية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالمحل الذي يعمل فيه الوافد "الباصق على الكمامة الطبية والعملات المعدنية" بالمحافظة، بعد التنسيق مع الأمن في ذلك، حيث جرى رش وتعقيم المحل كاملاً.

وكان الوافد المعني بالواقعة قد تعقبته الجهات الأمنية بالطائف والتي توفرت لديها معلومات عن موقع تواجده بعد ظهوره في مقطع فيديو يبصق متعمداً على الكمامة والعملات المعدنية، ونجحت في الوصول له والإيقاع به.

الطائف أمانة الطائف بلدية شرق الكمامات العملة المعدنية فيروس كورونا الجديد

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 12:35 AM

ضمن الإجراءات الاحترازية المُتخذة حيال منع انتشار "كورونا"

أمانة الطائف تُعقم محل "الباصق على الكمامة والعملة المعدنية"

فهد العتيبي

الطائف

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تخذت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية "شرق"، الإجراءات الاحترازية حيال منع انتشار فيروس كورونا، وذلك بالمحل الذي يعمل فيه الوافد "الباصق على الكمامة الطبية والعملات المعدنية" بالمحافظة، بعد التنسيق مع الأمن في ذلك، حيث جرى رش وتعقيم المحل كاملاً.

وكان الوافد المعني بالواقعة قد تعقبته الجهات الأمنية بالطائف والتي توفرت لديها معلومات عن موقع تواجده بعد ظهوره في مقطع فيديو يبصق متعمداً على الكمامة والعملات المعدنية، ونجحت في الوصول له والإيقاع به.

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الطائف أمانة الطائف بلدية شرق الكمامات العملة المعدنية فيروس كورونا الجديد

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