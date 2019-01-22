"لقاء قيادات الشؤون التعليمية" يوصي بتشكيل لجنة للاختبارات الدولية والوطنية وتهيئة الطلاب والمدارس

مدير "تعليم نجران": سنعمل على تذليل الصعوبات وتوفير كل ما يحقق النجاح

أوصى لقاء قيادات الشؤون التعليمية بتعليم نجران، برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، بتشكيل لجنة للاختبارات الدولية والوطنية، وتهيئة الطلاب والمدارس، ونشر ثقافة الاختبارات الوطنية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وتشكيل لجان لمتابعة المدارس أثناء الاختبار، وتذليل الصعوبات، وتوفير المستلزمات لإنجاح الاختبارات، وكذلك تدريب الميدان التربوي على زيادة استخدام أسلوب التعزيز والمكافآت والحوافز لأثرها على رفع الدافعية نحو التعلم، وتدريب العاملين من معلمين ومرشدي الطلاب على الأساليب والمهارات المختلفة التي تراعي متطلبات نمو المراحل العمرية المختلفة.

وأوضح الدكتور حكمي أن "تعليم نجران" تغلب على الكثير من المعوقات وحقق العديد من الجوائز والإنجازات على مستوى المملكة، بفضل جهود كافة قيادات التعليم وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور للوصول إلى الجودة في خدمة الطلاب والطالبات في منطقة نجران.

وأكد أن هناك جهودا كبيرة بذلت من أجل تنمية مواهب وقدرات الطلاب والطالبات، والعمل على صنع المبادرات والتطوير التربوي والمهني، وتكثيف المتابعة اليومية والزيارات الميدانية.

من جانبه، كشف مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حسين آل معمر، أن الطالب هو محور الاهتمام، ويعمل تعليم المنطقة على رفع مستوى التحصيل الدراسي من خلال تطبيق العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية التي تسهم في تفوق وتميز الطلاب والطالبات في مختلف الجوانب.

من جهتها، أكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء الشهراني، أن الجميع يسعى لتجويد العملية التعليمية واستخدام الطرق الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وفق الرؤية الطموحة 2030.

وجرى خلال اللقاء عرض الكثير من التجارب والخبرات والإحصاءات والنتائج؛ حيث تحدث مدير إدارة الجودة وقياس الأداء عادل عقران، عن سعي تعليم نجران لتجويد وتطوير العملية التعليمية في واقع الصفوف المدرسية، والتعريف بالاختبارات الدولية TIMSS- PIRLS-PISA التي تهدف لتقييم المعرفة والمهارات، وقياس قدرة الطلاب في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية، وقدرتهم على التعلم مدى الحياة.

فيما كشف رئيس قسم الصفوف الأولية أحمد عواجي، عن تحقيق تعليم نجران المركز الأول على مستوى مدارس الحد الجنوبي للبنين والبنات، في اختبارات التحصيل الدراسي لمهارات القراءة والكتابة.

وبين ‏أخصائي منظومة الأداء الإشرافي والتحصيل الدراسي حسن أبو حديد، أن هناك ثمانية مجالات للبرنامج الزمني لرصد أداء المؤشرات، و٢٦ مؤشرا لتحقيق منظومة مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي.

وأشار مشرف التوجيه والإرشاد ناصر آل عقيل إلى أن هناك دراسة ميدانية مقارنة عن مستوى الدافعية نحو التعلم لطلاب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في مدارس الحد الجنوبي ومدارس مكاتب التعليم الخارجية بمنطقة نجران، وبفضل الله حققت أهدافها والتوصيات المقترحة.