





0

سيصلى عليها بعد عصر الغد في جامع الإمام تركي

الديوان الملكي ينعي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله

أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ودعا البيان بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.