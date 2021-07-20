الديوان الملكي ينعي الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله

أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
ودعا البيان بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
سيصلى عليها بعد عصر الغد في جامع الإمام تركي
أصدر الديوان الملكي اليوم بيانًا، قال فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء الموافق 11/ 12/ 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
ودعا البيان بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.