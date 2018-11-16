بالفيديو.. أداء صلاة الغائب على جمال خاشقجي في المسجدين الحرام والنبوي

أسرة الفقيد بدأت استقبال المعزين في منزله بجدة بدءاً من اليوم الجمعة

أُديت صلاة الغائب اليوم على المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - في المسجد الحرام بمكة المكرمة عقب صلاة الجمعة.

كما أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم، صلاة الغائب على جمال خاشقجي، عقب صلاة الفجر.

وبدأت أسرة المواطن جمال خاشقجي، استقبال المعزين في منزله بجدة بدءاً من اليوم الجمعة إلى الأحد للرجال ومن الاثنين إلى الأربعاء للنساء.

وقد وجهت النيابة العامة في المملكة في بيانها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالرياض أمس، التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 21، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية.