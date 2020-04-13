مفوض السلم الأفريقي: اجتماع لمجلس الأمن الأفريقي لبحث كورونا

ينعقد غدًا من أجل مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوباء

أعلن مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، اليوم، عن عقد اجتماع للمجلس، لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها أمام مخاطر تفشي الفيروس في القارة .

وقال "شرقي": اجتماع لمفوضية مجلس الأمن والسلم للاتحاد، الثلاثاء القادم، بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة الوباء.

وأضاف: إفريقيا في حاجة لنحو 150 مليار دولار لمواجهة وباء فيروس كورونا، ونحذر من انعكاسات وتداعيات وخيمة ستكون لانتشار الوباء في القارة الأفريقية وعلى أمنها القومي وهو ما يجعل القارة تستعد للأسوأ.