ضباب كثيف على الباحة.. والمرور يطالب قائدي المركبات بالحيطة والحذر

شمل المندق وبني حسن وبلجرشي.. وعقبة الملك فهد تشهد أمطارًا خفيفة

شهدت محافظات عدة بالباحة ضبابًا من كثيف إلى متوسط، شمل مدينة الباحة ومحافظات المندق وبني حسن وبلجرشي.

وتفصيلاً، شهدت عقبة الملك فهد أمطارًا خفيفة، فيما انتشر رجال المرور في الشوارع والميادين والمواقع المزدحمة.

وأهاب مرور الباحة بسائقي المركبات لاتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء.