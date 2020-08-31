قيود وهمية وبيع أراضٍ.. "السعودية لصناعة الورق" تعلن اكتشاف شبهة تلاعب والمبلغ 25 مليوناً

قالت في بيان: تعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية وتقدمنا ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017 م من قِبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية، وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراضٍ مملوكة للشركة.

وقالت الشركة، وفق بيان نشرته اليوم، على موقع "تداول": بلغت المبالغ المشتبه في التفريط فيها 25,550,025 ريال (خمسة وعشرين مليوناً وخمسمائة وخمسين ألفاً وخمسة وعشرين ريال)، وقامت الشركة بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة.

وتابعت: ستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات بهذا الخصوص، علماً بأن الأثر المالي سيكون إيجابياً في حال تم استرداد هذه المبالغ، وتؤكد الشركة حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع الإجراءات القانونية والقضائية كافة لاسترداد حقوق الشركة ومساهميها.