15 إصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 90686 إصابة، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 85725 حالة.

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02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 10:13 AM

جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج

15 إصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

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سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 90686 إصابة، في حين استقر عدد الوفيات عند 4636 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 85725 حالة.

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