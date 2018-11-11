"محلي المويه" يؤكد سعيه في بذل الجهود لتوفير الخدمات الحكومية بالمحافظة

"الحارثي" أكد مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات للأهالي

أكد المجلس المحلي بمحافظة المويه سعيه في بذل الجهود لتوفير الخدمات الحكومية بالمحافظة في ظل دعم وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه راحة المواطنين من خلال تلبية المطالبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وعقد المجلس المحلي جلسته الرابعة للسنة الأولى من الدورة الثانية برئاسة محافظ المويه قباس بن وصل الله الحارثي، وحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية الخدمية والأعضاء من الأهالي والذي اتخذ عدة توصيات يأتي أبرزها تنمية عديد القرى والهجر التابعة للمحافظة وتقديم أولويات مشروعات الطرق واستحداث إدارات حكومية خدمية وتقوية شبكة الاتصالات والهاتف الجوال والنت.

وجاء فرع للجامعة بنين وبنات مكتب العمل والتنمية الاجتماعية ومركز مراس الموظف الشامل وقسم للجوازات ومكتب الأحوال المدنية وفرع للنيابة العامة ومكافحة المخدرات.. أبرز احتياجات ومطالبات الأهالي التي تتكرر بين الحين والآخر.

ومن جهة أخرى، أكد محافظ محافظة المويه قباس بن وصل الله الحارثي، مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات لأهالي المحافظة، بإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر حيث إنهما الداعمان الكبيران في هذا الشأن وحريصان على كل ما من شأنه راحة أهالي المحافظة كما يؤكدان أهمية القيام بكل دور يؤكد أهمية تنمية الزمان والمكان.