"الكلب المسعور" يرفض تأييد "ترامب" أو "بايدن" في الانتخابات

اعتبر أن الرئيس يجب أن يتحلى بالمؤهلات والعطف

رفض وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، اليوم الخميس، تأييد الرئيس دونالد ترامب في الحملة الانتخابية مع أنه خدم في إدارته، وكذلك المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال "ماتيس" الملقب بـ"الكلب المسعور" في مؤتمر افتراضي نظمه معهد لوي في سيدني: "سأرفض اقتراحكم دعم مرشح، فلسان الجنرالات المتقاعدين يجب أن يتقاعد أيضاً خلال الحملة الانتخابية".

وفي تحديده للصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس، اعتبر "ماتيس" أن ما يجب أن ينظر إليه هو المؤهلات والعطف والتعاطف مع السكان كل السكان، وفقاً لـ "فرانس 24".

واستقال "ماتيس" في ديسمبر 2018 بعد يوم من إعلان "ترامب" انسحاباً أحادياً من سوريا من دون التشاور مع حلفاء واشنطن في القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبعد استقالته واجه "ماتيس" انتقادات حادة من قبل الديمقراطيين؛ لصمته حيال سياسات "ترامب" وتجنب القضايا السياسية على الرغم من منصبه السابق في الإدارة.