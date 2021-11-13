الرياض.. القبض على 3 أردنيين وفلسطيني نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل

لبيع سِلَع وبضائع يزعمون امتلاكها والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص مقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

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13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443 06:35 PM

لبيع سِلَع وبضائع يزعمون امتلاكها والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم

الرياض.. القبض على 3 أردنيين وفلسطيني نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (3) أشخاص مقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفّذوا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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