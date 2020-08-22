التحالف الدولي يشن ضربة على خلية لـ"داعش" شمال بغداد

أسفرت عن قتل جميع الإرهابيين

نفَّذ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ضربة جوية ضد التنظيم شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت.

وبيَّن "رسول" في بيان صحفي، نقلته "روسيا اليوم"، أن الضربة جرت بناء على معلومات استخبارية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف بأن طيران التحالف الدولي نفَّذ ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد، أسفرت عن قتلهم جميعًا.

تنظيم داعش الإرهابي التحالف الدولي

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22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 09:02 PM

أسفرت عن قتل جميع الإرهابيين

التحالف الدولي يشن ضربة على خلية لـ"داعش" شمال بغداد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نفَّذ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ضربة جوية ضد التنظيم شمالي العاصمة بغداد، بحسب ما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت.

وبيَّن "رسول" في بيان صحفي، نقلته "روسيا اليوم"، أن الضربة جرت بناء على معلومات استخبارية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة.

وأضاف بأن طيران التحالف الدولي نفَّذ ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد، أسفرت عن قتلهم جميعًا.

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