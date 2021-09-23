أمير الرياض: المملكة قامت على أساس متين ومنهج قويم وتعمل على تحقيق مستقبل مشرق

أكد: القيادة سخرت كل إمكاناتها في سبيل سلامة المواطن والمقيم

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين (٩1) للمملكة العربية السعودية.

وقال أمير الرياض في كلمة بهذه المناسبة: "اليوم الوطني ذكرى خالدة تحمل في طياتها نعمًا عظيمة، لما منًّ الله به على هذه البلاد من توحيد لهذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصين، وما تحقق من وحدة للكلمة، واجتماع بعد فرقة".

وأردف: "فهذه الدولة قامت على أساس متين ومنهج قويم ودستور قوامه الكتاب والسنة، سار عليه موحد هذه البلاد ومن بعده أبناؤه الملوك البررة الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة مستلهمين منهج والدهم العظيم فكانوا خير من أدى الأمانة -رحمهم الله جميعًا-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله- اللذان يعملان على استشراف المستقبل المشرق لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من أساس، وما يتطلعون إليه من مستقبل عظيم، وتحقيق لطموحات أبناء وبنات هذا الوطن".

وتابع: "فكان هناك نقلة نوعية في شتى المجالات من خلال رؤية طموحة (٢٠٣٠) التي بدأت ملامحها تتضح من خلال ما أنجز وما يجري إنجازه من مشروعات، وتطورات في جميع المجالات التنموية على مستوى مناطق المملكة عامة، ومنطقة الرياض بشكل خاص والتي كان آخرها ما أعلنه سمو ولي العهد –حفظه الله- عن استراتيجية الرياض والتي تهدف إلى أن تكون الرياض من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم".

وأشار أمير الرياض إلى أن "هذه المناسبة الغالية تأتي في ظل ما يعيشه العالم من تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها البالغ على كل مناحي الحياة، إلا أن قيادة هذا الوطن قدمت الغالي والنفيس، وسخرت كل إمكاناتها في سبيل حفظ وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها في كل الجوانب الصحية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يظهر من خلال ما لمسه الجميع من نتائج لهذه الجهود من خلال الإجراءات المتبعة للحد من انتشار هذا الفيروس، وتوفير للقاحات وتقديمها لجميع من يقيم على أرض هذا الوطن المبارك، وما نشهده نتيجة لذلك من تعافٍ للاقتصاد الوطني وعودة الكثير من الأنشطة وغيرها".

وأضاف أن "هذه الجهود والدعم امتدت إلى تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لهذه الجائحة وتخفيف آثارها".

وفي ختام كلمته، سأل اللهَ -عز وجل- أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.