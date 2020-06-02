روسيا.. 182 وفاة وتسجيل 8863 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي المصابين 423 ألفاً

أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 182 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتسجيل 8863 إصابة جديدة بالفيروس.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفع عدد الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى 5037 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 423 ألفاً و741 شخصاً.

وأعلنت هيئة مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تماثل 11108 أشخاص للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليبلغ العدد الإجمالي 186985 شخصاً.

وتظهر الحصيلة اليومية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المعلنة اليوم، تراجعاً في أعداد المصابين مقارنة بحصيلة أمس الإثنين حيث تم تسجيل 9035 إصابة.