‏لقطات للذكرى.. حجاج يوثقون من الجمرات رحلة العمر

بهدف العودة إليها لاحقًا واستذكار هذه الرحلة الإيمانية

يحرص حجاج بيت الله الحرام على توثيق رحلة الحج عبر جوالاتهم؛ لمشاركتها ذويهم ولتكون رصيدًا لديهم لأفضل رحلة يقومون بها.

ويقول الحاج محمد بو عزيز من تونس: إنني سعيد جدًّا بهذه اللحظات، وها أنا أحاول توثيق كل تفاصيلها بهدف العودة إليها لاحقًا، واستذكار هذه الرحلة الإيمانية والتي أكرمني الله بتحقيقها.

وأضاف: إنني أقوم بإرسال الصور إلى أسرتي حتى يشاركوني هذه اللحظة والفرحة وكي أعرفهم على المشاعر المقدسة.