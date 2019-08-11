‏لقطات للذكرى.. حجاج يوثقون من الجمرات رحلة العمر

بهدف العودة إليها لاحقًا واستذكار هذه الرحلة الإيمانية

يحرص حجاج بيت الله الحرام على توثيق رحلة الحج عبر جوالاتهم؛ لمشاركتها ذويهم ولتكون رصيدًا لديهم لأفضل رحلة يقومون بها.

ويقول الحاج محمد بو عزيز من تونس: إنني سعيد جدًّا بهذه اللحظات، وها أنا أحاول توثيق كل تفاصيلها بهدف العودة إليها لاحقًا، واستذكار هذه الرحلة الإيمانية والتي أكرمني الله بتحقيقها.

وأضاف: إنني أقوم بإرسال الصور إلى أسرتي حتى يشاركوني هذه اللحظة والفرحة وكي أعرفهم على المشاعر المقدسة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 10:21 AM

بهدف العودة إليها لاحقًا واستذكار هذه الرحلة الإيمانية

‏لقطات للذكرى.. حجاج يوثقون من الجمرات رحلة العمر

غزوان الحسن

بعثة المشاعر المقدّسة

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يحرص حجاج بيت الله الحرام على توثيق رحلة الحج عبر جوالاتهم؛ لمشاركتها ذويهم ولتكون رصيدًا لديهم لأفضل رحلة يقومون بها.

ويقول الحاج محمد بو عزيز من تونس: إنني سعيد جدًّا بهذه اللحظات، وها أنا أحاول توثيق كل تفاصيلها بهدف العودة إليها لاحقًا، واستذكار هذه الرحلة الإيمانية والتي أكرمني الله بتحقيقها.

وأضاف: إنني أقوم بإرسال الصور إلى أسرتي حتى يشاركوني هذه اللحظة والفرحة وكي أعرفهم على المشاعر المقدسة.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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