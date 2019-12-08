صدم "كلبًا" وأراد إنقاذه.. فوضع ذئبًا في سيارته

قال: "لقد ربتّ بيدي على جسده"

بعد أن صدم كلبًا بسيارته في شارع مظلم، قرر الكندي "إلي بوروديتسكي" مساعدة الحيوان ونقله إلى أي مستشفى بيطري قريب؛ ليكتشف لاحقًا أنه وضع ذئبًا في سيارته.

وكان الشاب في طريقه إلى عمله ليلًا عندما صدم ما اعتقد أنه كلب؛ ليقرر أن يحمله ويضعه على المقعد الخلفي لسيارته، كي ينقله إلى مكان حيث يمكنه تلقي العلاج.

وبعد أن وصل إلى مقر عمله، اضطر لأن يلحق بدوامه في المصنع حتى انتهى منه الساعة 10 صباحًا، وبعد ذلك خرج زميل بوروديتسكي في العمل ليلقي نظرة على الحيوان المصاب؛ ليكتشف أنه ذئب صغير؛ وفقما ذكرته شبكة "سي بي سي" الإخبارية الأمريكية.

ويقول بوروديتسكي: في الظلام لم أره إلا على ضوء بطارية يد صغيرة، وظننت أنه كلب رعي ألماني، لقد ربتّ على جسده.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، اضطر بوروديتسكي لترك الذئب وحيدًا داخل السيارة خوفًا منه؛ فيما تَواصل مع مركز لإعادة تأهيل الحيوانات البرية، الذي أرسل بدوره مختصًا لنقل الحيوان.

وقال المركز: إن الذئب، الذي يتراوح عمره بين سنة و3 سنوات، تعرّض لإصابة في الرأس؛ لافتًا إلى أن حالته في تحسن.