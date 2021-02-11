"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على المدينة ومكة والرياض والشرقية

سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًّا بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق: (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية)، وتكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16- 44كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.