مجلس الأمن يدعو إلى الالتزام الكامل بالهدنة بين إسرائيل والمقاومة في غزة

شدَّد على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات للمدنيين في القطاع

دعا مجلس الأمن الدولي اليوم السبت إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.



وشدّد المجلس على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".



وأصدر المجلس المؤلف من 15 دولة عضوًا بيانًا، اتفق عليه بالإجماع، بعد عدم تمكنه من إصدار قرار خلال الصراع الذي استمر 11 يومًا بسبب معارضة الولايات المتحدة.