"أمانة جدة" تلزم "المولات" بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم تمهيدًا لفتحها اليوم

تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا:

ألزمت أمانة محافظة جدة، المراكز التجارية (المولات) بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع قرار إعادة فتح المراكز التجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة، ممثلة في بلدياتها الفرعية، تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعدادًا لموعد افتتاح "المولات" اليوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات، بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بتوفير "الملصقات" التوعية والإرشادية، تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأضاف "الزهراني" أن متابعة أعمال التعقيم والتطهير في "المولات" التجارية تأتي ضمن الجولات الرقابية المتواصلة على كل مراكز التسوق والمطاعم وخدمات التوصيل؛ لضمان امتثال تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات والتوجيهات التنظيمية لمنع انتشار الفيروس.