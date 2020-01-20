الجبير يناقش فرص التعاون المشترك مع رئيس المجلس الأوروبي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة بلجيكا، اليوم، برئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات.

حضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.