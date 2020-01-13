الاتحاد يرمم دفاعاته بالبرازيلي "برونو"

أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع البرازيلي برونو اوفيني كلاعب مدافع لمدة عامين ونصف العام.

وتمت مراسم توقيع العقد في دبي بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتيار اللاعب الفحص الطبي.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر خلال الثلاثة مواسم الماضية.

نادي الاتحاد برونو اوفيني

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13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441 07:54 PM

الاتحاد يرمم دفاعاته بالبرازيلي "برونو"

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع البرازيلي برونو اوفيني كلاعب مدافع لمدة عامين ونصف العام.

وتمت مراسم توقيع العقد في دبي بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد كعكي وذلك بعد اجتيار اللاعب الفحص الطبي.

وسبق للاعب تمثيل فريق النصر خلال الثلاثة مواسم الماضية.

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