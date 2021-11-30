"سبيماكو": أمددنا السوق بـ 1.7 مليار وحدة دوائية لتغطية احتياجاته

"الخطاف": منطقة البحث والتطوير تخفض فاتورة الدواء بالمملكة 30%

أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" خالد بن صالح الخطاف، عن اعتقاده بأن منطقة البحث والتطوير بالشركة تعد متطلباً من متطلبات الصناعة الدوائية، حيث تشرف على تطوير المستحضرات ونقل التكنولوجيا والإشراف على عمليات التحقق للتصنيع والتحليل ووضع المواصفات وطرق تحليلها للمواد الخام التي تدخل في الإنتاج.

وكشف "الخطاف" أن الأجهزة بمنطقة البحث والتطوير صغيرة الحجم، وتنتج ما يعادل عُشر حجم الإنتاج بمنطقة الإنتاج الرئيسية.

وقال "الخطاف" بمناسبة اكتمال وتشغيل "منطقة البحث والتطوير": عمليات البحث والتطوير تساعد في توفير أدوية بديلة بنفس الكفاءة للمستحضرات المبتكرة، مما يساهم في خفض فاتورة الدواء بما لا يقل عن 30%.

وأضاف: من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وصول الناتج المحلي من صناعة الدواء إلى 40%، ومن خلال مناطق البحث والتطوير بالشركات يتم دعم محفظة المستحضرات، وبالتالي تحقيق المستهدف الطموح، مشيداً بالتخطيط الاستراتيجي لمنظومة الدواء في المملكة ورؤية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده في الارتقاء بصناعة الدواء، وتحقيق الأمن الدوائي للبلاد.

وأشاد بالعلماء السعوديين الذين يعملون في المنطقة من حاملي شهادات عليا دكتوراه وماجستير وبكالوريوس في تخصصات الصيدلة والكيمياء.

وأردف: تم تخريج كوادر وطنية تعمل حالياً في مناصب قيادية في الشركة أو التحقوا بشركات أخرى، منوهاً بدور الشراكات العالمية لنقل تكنولوجيا بعض المستحضرات إلى مصنع الشركة مما يرفع من كفاءة وقدرة الصناعة بالمنطقة.

وكشف "الخطاف" أنه تم الاتفاق مع مراكز أبحاث وجامعات للتعاون واستغلال المنطقة خصوصاً بعد اعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء لتطبيقها أسس التصنيع الجيد، حيث يقوم بعض الباحثين بتطوير مستحضرات مبتكرة.

من جهته، قال مدير إدارة التشريعات الدوائية سطام الغدير: لدى الشركة إدارة متخصصة في مجال اختيار الأدوية وعمل دراسات السوق اللازمة لاستمرارية إمداد السوق بما يحتاجه، حيث يتم الطلب من إدارة البحث والتطوير أن تقوم بتطوير المستحضرات التي تم اختيارها.

وتحدث عن دور التوطين لهذه الصناعة، حيث كان له أثر واضح خلال جائحة كورونا حيث قامت الشركات الوطنية بتوفير حاجة السوق بعد إيقاف بعض الدول عملية تصدير الأدوية والمواد الخام.

وأضاف: قامت "سبيماكو الدوائية" بإمداد السوق بما يزيد على 1.7 مليار وحدة دوائية لتغطية احتياج السوق لعدة مجموعات علاجية، وأغلب المستحضرات التي تم إنتاجها خلال الجائحة تم تطويرها في منطقة البحث و التطوير.

وأشار "الغدير" إلى أن تطوير المستحضرات يتم على عدة مراحل وآخر مرحلة وهي إنتاج تشغيلات لإجراء الدراسات الإكلينيكية (التكافؤ الحيوي) لإثبات الفعالية والمأمونية.

وأردف: التشغيلات التي تستخدم في الدراسات الإكلينيكية لابد أن يتم إنتاجها تحت ظروف أسس التصنيع الجيد، وسابقاً كان لابد من الانتقال لمنطقة الإنتاج الرئيسية لإنتاج هذه التشغيلات، وحكم انشغال منطقة الإنتاج الرئيسة فإن إنتاج التشغيلات يتأخر، وبعد اعتماد المنطقة مؤخراً فسيتم إنتاج هذه التشغيلات داخل المنطقة دون اي تأخير.

وتوجّهت "سبيماكو الدوائية" بالشكر لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على دعمهم في الزيارة و إبداء الملاحظات بشكل واضح وسريع، مما ساهم في اعتماد المنطقة فور إجراء التعديلات اللازمة.