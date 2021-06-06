"مستشفى دله" ينهي معاناة مريض من ضيق أعلى الحالب مع حوض الكلية

من خلال عملية جرت بالمنظار خارج الغشاء البريتوني.. ثلاث فتحات في الجنب

أجريت في مستشفى دله بالرياض، عملية لمريض يبلغ من العمر 22 عاماً يعاني ضيقاً أعلى الحالب مع حوض الكلية؛ ما تسبّب في ألمٍ متقطع والتهابات وبداية نقص في وظيفة الكلية، حيث تمّ إصلاح الضيق بالمنظار واستئصال منطقة الضيق وإعادة إيصال الحالب بالكلية، وذلك على يد الدكتور محمد الشهري؛ استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والمناظير وجراحات الليزر المتقدمة، ورائد جراحات الكلى خارج الغشاء البريتوني بالمملكة للبالغين.

الجدير بالذكر أن العملية جرت بالمنظار خارج الغشاء البريتوني عن طريق ثلاث فتحات في الجنب ٥ ملم دون الدخول لتجويف البطن، كما هو معتاد في عمليات مناظير تجويف البطن، وتعد هذه الطريقة في العمليات معقدة وتتطلب مهارة ودقة عاليتين.

يُشار إلى أن مستشفيات دلة تحرص على توفير أحدث الأجهزة الطبية وتعمل بأهم التقنيات وأسرعها وأكثرها جودة، من خلال وجود كوادر طبية متميزة وعلى مستوى عالٍ من المهارة في تشخيص الحالات وإجراء العمليات.

يأتي ذلك سعياً من مستشفيات دله إلى الإسهام في تطور القطاع الصحي في المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.