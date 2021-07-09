أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط

خلال 48 ساعة وقفت على 786 منشأة والجهود تتواصل

ضبطت ‫وكالة البلديات بأمانة العاصمة متمثلة في ‫بلدية المعابدة الفرعية ‏أكثر من 600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة.

‏وجرى الوقوف خلال هذه الجولات على 786 منشأة خلال 48 ساعة، وإغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و6 منشآت خالفت الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.

أمانة العاصمة المقدسة

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09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 10:50 PM

خلال 48 ساعة وقفت على 786 منشأة والجهود تتواصل

أمانة مكة تغلق 25 منشأة خالفت الاشتراطات وتمنع المباسط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ضبطت ‫وكالة البلديات بأمانة العاصمة متمثلة في ‫بلدية المعابدة الفرعية ‏أكثر من 600 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر من الباعة الجائلين والمباسط المخالفة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة.

‏وجرى الوقوف خلال هذه الجولات على 786 منشأة خلال 48 ساعة، وإغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و6 منشآت خالفت الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا.

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