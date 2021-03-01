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تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 9 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.