"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر  حتى الـ 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

1

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442 02:49 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر  حتى الـ 9 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

0 368

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021