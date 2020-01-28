تمديد دوام صيدلية مستشفى النور التخصصي إلى 9 مساءً

اعتبارًا من الأحد أول جمادى الآخرة

قررت إدارة مستشفى النور التخصصي، تمديد فترة دوام الصيدلية الخارجية في المستشفى، إلى التاسعة مساءً، كل يوم، بدلاً من 4:20 عصرًا، اعتبارًا من الأحد، الموافق 1/6/1441هـ.

وقال مدير المستشفى، الدكتور فواز بن حمدي الجهني، إن القرار ضمن سياسة وزارة الصحة الرامية إلى التخفيف على المواطنين من مراجعي قسم العيادات في المستشفى، بعد نهاية الداوم الرسمي، وتوفير الأدوية المصروفة لهم، والتي تتوفر في صيدلية المستشفى، بعد أن كانوا يضطرون لصرف الأدوية خلال الدوام الرسمي، مما يحملهم المزيد من الأعباء المادية أو الانتظار حتى دوام اليوم التالي لصرف الأدوية من صيدلية المستشفى.

ولاقت خطوة إدارة المستشفى، ارتياحًا كبيرًا من المواطنين ومراجعي مستشفى النور التخصصي، حيث أشاد عدد كبير منهم بها، واعتبروها نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لمراجعيه.