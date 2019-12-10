خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر الدرعية القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية
عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.