خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية

عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.

الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر الدرعية القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية

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10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 02:33 PM

عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض

خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.

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الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر الدرعية القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية

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