الهلال: قوميز نجم المباراة.. و"الرنين" يحدد إصابة عطيف

حصل الفرنسي بافيتمبي قوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، والتي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا وكسبها الهلال 2-1، وسجل قوميز هدفي المباراة في الدقيقتين 36 و72.

من جانب آخر، يتحدد غداً نوع الإصابة التي تعرض لها عبدالله عطيف وتسببت في عدم إكماله المباراة حيث تعرض لضربة في الركبة.

وكتب اللاعب عبر حسابه في أنستقرام: " ألف مبروك جمهورنا الغالي، بإذن الله غداً أشعتي بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بالضبط، دعواتكم ومتفائل بحول الله أنها تكون بسيطة".