مركز الجعدة الصحي يواصل خدماته العلاجية للمستفيدين في "حجة"

العيادات الطبية التغذوية تواصل نشاطها داخل "خوخة الحديدة"

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م، في قسم الطوارئ 673 مستفيداً، وقسم الباطنية 350 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 81 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 303 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,123 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 113 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 11 مستفيدًا، وقسم التوليد 6 حالات، وقسم التغذية العلاجية 59 مستفيدًا، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 548 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,620 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، والعيادات المتنقلة 379، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 640 فردًا.

من جهة أخرى، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات في الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م، في قسم الرعايا التكاملية 1,913 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 339 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 51 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 277 فردًا، وعيادة الولادة 31 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 515 شخصًا، وقسم المصابين بالأوبئة 537 فردًا.

وأجرى الفحص المخبري لـ 1,039 فردًا، وصرفت الأدوية لـ 3,234 مريضًا، وقسم نقل الدم 24 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,062 شخصًا.