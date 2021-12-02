"التحالف" يعلن: توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة

تدمير مخازن للاستخدام العسكري وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمُسَيَّرات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

وأكد "التحالف"، تدمير موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء، وورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمُسَيَّرات بصعدة.

وطالَبَ تحالفُ دعم الشرعية في اليمن، المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".