قريباً.. "إتقان العقارية" تطرح أرض "صفوة مكة" للبيع بفرص استثمارية متعددة داخل حدود الحرم

"الرشيد" أرض خام يحيط بها مخططات مكتملة الخدمات

تستعد شركة "إتقان العقارية" لطرح مخطط "صفوة مكة" للبيع المباشر، حيث يقع بقلب العاصمة المقدسة، تحديداً بحي الملك فهد على الطريق الدائري الرابع، على مساحة تُقدر بـ872.452 متراً مربعاً، ويعد من المخططات العقارية ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة؛ لكونه يقع داخل حدود الحرم.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية" الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن مخطط "صفوة مكة" من المشاريع العقارية الرائدة والحيوية والواعدة؛ لكونه يعد الجهة الغربية لمكة المكرمة، ويأتي تمركزه على مفترق طرق رئيسية إضافة مهمة لموقعه.

وبين "الرشيد" أن مشروع "صفوة مكة" أرض خام تحيط بها مخططات مكتملة الخدمات ومناطق تحوي كثافة سكانية عالية وندرة المشاريع المماثلة والعروض بالمنطقة رغم مؤشر الطلب على القطاع السكني.

وأضاف "الرشيد": كما تتميز الأرض بقربها النسبي من الحرم المكي، حيث تقع بالقرب من محطة قطار الحرمين، وبجوار حلقة الكعكية والأسواق المجاورة لها، مشيراً إلى أنه سيتم بيع الأرض بالكامل عبر البيع المباشر.

ودعا رئيس مجلس إدارة شركة "إتقان العقارية" في ختام تصريحه الراغبين في الشراء من المستثمرين لزيارة الموقع الإلكتروني للشركة؛ لمعرفة الشروط للمزاد، أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة "إتقان العقارية": (920001019) (0550053000 - 0550052000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.