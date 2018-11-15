اتحاد الرياضات اللاسلكية يناقش استعداداته للجنادرية

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة سعود الفغم، وحضور جميع الأعضاء، وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.

واستعرض الاتحاد خلال اجتماعه ما أنجزه خلال الفترة السابقة من نشاطات، وناقش استعداداته للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 33"، إضافة إلى اعتماد بطولات الاتحاد التي سينفذها قبل نهاية العام الحالي.