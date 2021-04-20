"الجبير" يستعرض مع وزير خارجية اليونان العلاقات الثنائية

تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.