التعادل سيد الموقف في مواجهة أبها والقادسية

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين مواجهة فريق أبها وضيفه القادسية التي أقيمت على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها لحساب منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السابع مؤقتاً ، وأضاف القادسية أيضاً نقطة لرصيده الذي أصبح 20 نقطة بالمركز التاسع.

قص صالح العمري شريط أهداف المباراة من تصويبة ذكية على حافة منطقة الجزاء وقف الحارس فيصل مسرحي عاجزاً عن التصدي لها عند الدقيقة 20، وضاعف المحترف التونسي سعد بقير غلة أهداف أصحاب الضيافة من تصويبة زاحفة عند الدقيقة 42، وعليه انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض فريق القادسية وتمكن أولاً من تقليص النتيجة عبر حسن العمري من علامة الجزاء في الدقيقة 50، ونجح المحترف المدغشقري كارلوس أندريا من تعديل النتيجة مستغلاً كرة مرتدة من الحارس عبدالعالي المحمدي ليودعها بالشباك عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة لاح الأمل لأصحاب الضيافة للعودة للتقدم مجدداً حينما احتسب حكم اللقاء عبدالله الحربي ركلة جزاء إثر عرقلة المدافع خليفة الدوسري للمهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج، لكن الأخير سدد كرة ضعيفة تمكن الحارس فيصل مسرحي من التصدي لها.