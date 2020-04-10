شاهد.. مسن ينخرط في البكاء لحظة عودته للوطن: مشتاق لتراب بلدي يشهد الله

قادماً من إندونسيا ومعه آخرون سألوا الله أن يعز الدولة ورجالها وأشادوا بالخدمات

بصعوبة حاول أحد العائدين من إندونسيا الحديث عن مشاعر الفرحة التي لا توصف بوصوله سالمًا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ اذ انخرط في البكاء.

وقال لبرنامج mbc في أسبوع: "الحمد لله على هذا اليوم الفضيل ، رجعنا إلى بلدنا سالمين غانمين"، سائلاً الله أن يعز الدولة ورجالاتها، وأقسم بأنه مشتاق لتقبيل أرض الوطن والله يشهد ، وقال: أسلم على تراب بلدي الحمد لله ، أنا في الأمان لقد وصلت".

وأشاد مسافر آخر ، بمستوى الخدمات الجيدة التي رافقتهم منذ عودتهم من مطار جاكرتا إلى الرياض.

وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي تقضي بتسهيل عودة المواطنين والمواطنات المتواجدين خارج السعودية ، وصلت اليوم أولى الرحلات من جاكرتا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تقل على متنها 250 مواطنًا ومواطنة.