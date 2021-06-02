مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10656.81 نقطة

الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 59.39 نقطة ليقفل عند مستوى 10656.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 265 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات متطورة، وجدوى ريت الحرمين، وتشب، والتصنيع، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وسابتكو، وزجاج، ولازوردي، والأبحاث والإعلام فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.26% و 3.68%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، ومتطورة، وسابتكو، والتصنيع، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، وسابتكو، والأهلي، وتبوك الزراعية، ووالتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 14.68 نقطة ليقفل عند مستوى 23939.87 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 250 ألف سهم تقاسمتها 865 صفقة.