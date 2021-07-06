"حمولة الأسماك الفاسدة الكبرى" تسقط في رنية.. 12 طنًّا والشاحنة قادمة من اليمن!

مُصادرةٌ وإتلافٌ كامل ومَحاضر ضبط رسمية لتطبيق الإجراءات النظامية بالمحافظة

كشفت فرقة من بلدية محافظة رنية، عن حمولة كبرى من الأسماك الفاسدة مجهولة المصدر، كانت داخل شاحنة قادمة من اليمن، بعد ضبطها أولًا من قِبَل الجهات المختصة.

وتأكيدًا؛ فقد أعلنت البلدية عملية الضبط عبر حسابها في "تويتر"، كما أعاد تغريدتها حساب "أمانة الطائف" الرسمي، عن قيام فريقها بفحص حمولة الشاحنة من الأسماك، التي تُقدر بـ12180 طنًّا، وتم التأكد بعد تفتيشها من أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

‏هذا وقد جرى على الفور مصادرة وإتلاف كامل الحمولة من الأسماك، كذلك إعداد محاضر الضبط الرسمية لتطبيق الإجراءات النظامية حيال الشاحنة وقائدها.