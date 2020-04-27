أجواء اليوم في توقعات "المسند".. استقرار عامّ عدا سحب وبرد بهذه الأجزاء

فيما توقعت "الأرصاد" نشاطًا في الرياح تثير الغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود أجواء المملكة اليوم حالة استقرار جوي عام.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الاثنين استقرار جوي عام، عدا سحب قد تتشكل على أجزاء من #نجران وقد يهطل منها زخات مطرية.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الرياض، الشرقية، نجران)، وأجزاء من منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، وكذلك مرتفعات: (جازان، ونجران، وعسير).