وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض

استمع إلى شرح عن مشروع "أتمتة الملفات الطبية"

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض، والموقع الرسمي والتطبيق الإلكتروني للمستشفى، ومشروع أتمتة الملفات الطبية.

واستمع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال التدشين إلى شرح موجز عن تفاصيل الهوية الجديدة، ومشروع "أتمتة الملفات الطبية" الذي يعد أحد المشروعات المهمة التي أشرف عليها ونفذها عددٌ من الكوادر الوطنية من منسوبي مستشفى قوى الأمن بالرياض، وذلك بالتحول الكامل من حفظ الملفات ورقياً إلى أرشفتها "إلكترونيًا"، حيث تجاوز عدد الوثائق المؤرشفة أكثر من 84 مليون وثيقة للمستفيدين من خدمات المستشفى.

حضر التدشين نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.