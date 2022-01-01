تنبيهات "الأرصاد".. المدينة المنورة وجازان على موعد مع الهطولات

الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .



وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الأكحل والصويدرة والفقرة والمسيجيد والمهد ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبه المركز اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات الدرب وجزر فرسان.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 5 مساءً.