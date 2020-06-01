"كورونا" يصيب رئيس وزراء أرمينيا وزوجته وأولاهما الـ4

يواصل العمل من منزله قدر الاستطاعة

كشف رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم (الاثنين)، عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد، فيما يتفاقم تفشي الوباء في هذا البلد الصغير في القوقاز الذي باتت مستشفياته مثقلة بالمرضى.

وذكر "باشينيان" في مقطع فيديو نشر على صفحته في موقع فيسبوك، أن فحصه لفيروس كورونا جاء إيجابياً أمس، وكل أفراد عائلته مصابون أيضاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أنه سيواصل العمل من منزله طالما بقي ذلك ممكناً.

ولـ"باشينيان" وزوجته الصحافية آنا هاكوبيان أربعة أولاد.

وتسجل أرمينيا 9402 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 139 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية.