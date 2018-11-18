العثور على "السعدي" بصحة جيدة بعد يومين من فقدانه بكثبان كتفيان رنية

قريبه قدم الشكر لكل من شارك في البحث من الجهات المعنية وفريق غوث

عثر مساء اليوم الأحد على المفقود "عفار السعدي" بعد يومين من فقدانه أثناء سلكه طريق كتفيان برنية على اتجاه عروق سبيع أثناء توجهه لخاله بالقرب من الحوميات.

وتفصيلاً، قال أحد أقاربه إن "السعدي" تم العثور عليه مساء هذا اليوم بعد أن علقت سيارته بكثبان عروق رنيه منذ يوم أمس، وهو بصحة وعافية، مقدماً شكره لكل من شارك في البحث عنه من الجهات المعنية وفريق غوث والأقارب والأصدقاء.

وكان المفقود عفار جفين السعدي من أهالي الشقيقة بشمال بيشة، متواجداً يوم أمس بمحافظة رنية بسيارته من نوع هايلوكس غمارتين 2018، واتصل على خاله بأنه سوف يأتي له نحو الإبل، حيث إن خاله قريب من الحوميات جهة نجد، وقام بشراء أغنام من رنية باتجاه الحوميات، وآخر اتصال أجراه المفقود مع أحد ذويه كان في موقع يسمى كتفيان تابع لمحافظة رنية.