الاتحاد يواجه القادسية بدون "حجازي"

بات في حكم المؤكد غياب مُدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الدولي المصري أحمد حجازي، عن مشاركة فريقه أمام القادسية، غدًا الأحد، في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولعب حجازي 18 مباراة مع الاتحاد، خرج في 4 منها بشباك نظيفة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد يأتي في المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.