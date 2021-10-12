"التحالف": استهداف 43 من آليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية

تدمير 9 آليات عسكرية للمليشيا وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 43 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال "التحالف" إنه تم استهدف 9 آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في العبدية، وخسائرها تجاوزت 134 عنصراً.

وتابع "التحالف" القول إن المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات والمساعدات الإغاثية للمحاصرين في العبدية.